Общество

Предприниматель из Великих Лук заплатит за незаконное использование героев из «Ну, погоди!»

Предприниматель из Великих Лук выплатит компенсацию обществу с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» и акционерному обществу «Киностудия "Союзмультфильм"» за незаконное использование интеллектуальной собственности компаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фотографии из материалов дела

ООО «Союзмультфильм» является обладателем права использования персонажей: «Заяц» и «Волк» из анимационного фильма «Ну, погоди! №1»; «Чебурашка» из анимационного фильма «Чебурашка»; «Кеша» из анимационного фильма «Возвращение блудного попугая №1»; «Карлсон» из анимационного фильма «Карлсон вернулся»; «Незнайка» из анимационного фильма «Незнайка учится»; «Буратино» из анимационного фильма «Приключения Буратино».

17 августа 2021 года в торговой точке на улице Дьяконова, 1а в Великих Луках установили факт предложения к продаже индивидуальным предпринимателем товара, обладающего техническими признаками контрафактности. Два компакт-диска содержали обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками «Союзмультфильма», а также изображения персонажей «Заяц», «Волк», «Чебурашка», «Кеша», «Карлсон», «Незнайка», «Буратино» из мультфильмов, исключительные права них также принадлежат «Союзмультфильму».

ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия "Союзмультфильм"» обратились в суд с иском о взыскании компенсации в размере 10 000 рублей за каждый объект интеллектуальной собственности. 8 июля Арбитражный суд Псковской области удовлетворил исковые требования в полном объеме.