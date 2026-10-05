На бесплатное горячее питание в школах выделят 79,7 миллиарда рублей

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях РФ, составят 79,7 миллиарда рублей в 2027 году, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы.

Согласно документу, на эти цели в 2027 году планируется выделить 79,7 миллиардов рублей, в 2028 году - 74,6 миллиардов рублей, в 2029 году - 73,3 миллиардов рублей.

Кабмин России в прошлую среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в Налоговый кодекс. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства, пишет РИА Новости.