Общество

Осужденные к принудительным работам благоустраивают воинское захоронение в Невельском округе

Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание на участке исправительного центра №1, на добровольной основе присоединились к благоустройству братской могилы времен Великой Отечественной войны, расположенной в деревне Бисюрево Невельского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Ремонтно-уборочные работы организованы в рамках взаимодействия с поисковым объединением «Псковский рубеж», участниками которого являются сотрудники данного учреждения.

Благоустройство братской могилы началось еще осенью прошлого года. За это время произведена планировка места с расчисткой от деревьев и кустарников, сделана заливка основания постамента памятника. В настоящее время силами осужденных уложен бордюрный камень по всему периметру захоронения. Завершающим этапом станет покраска памятного знака, обновление и установка ограждения, а также укладка плитки.