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Эксперты Псковского облсовпрофа о тонкостях выплаты премий на работе

Премии на работе никогда не бывают лишними для сотрудников. Некоторые с нетерпением ждут стимулирующую выплату под Новый год, другие знают, что могут получить премию за особые успехи в работе. Является ли обязательной выплата премии, если в организации установлена повременно-премиальная система оплаты труда? Каковы критерии для выплаты премий? На эти и другие вопросы ответили специалисты Псковского областного совета профессиональных союзов.

- Из чего состоит зарплата сотрудника?

- Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (часть 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ).

- Кто и как устанавливает размер зарплаты?

- Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, которые включают в себя размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования и устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (части 1, 2 статьи 135 ТК РФ).

- Как работает повременно-премиальная система оплаты труда?

- Повременно-премиальная система оплаты труда предусматривает, что работники помимо фиксированной части заработной платы (оклада, должностного оклада) могут получать премии (или иные стимулирующие выплаты) за достижение определенных результатов и (или) выполнение (соблюдение) определенных показателей (часть 4 статьи 129 ТК РФ).

- Как добиться премии, если у тебя на работе повременно-премиальная система оплаты труда?

- Критериями для выплаты премии при повременно-премиальной системе оплаты труда могут являться, например, показатели, характеризующие количество и качество произведенных работником продукции или оказанных услуг за определенный период времени.

При этом в организации может быть установлено, что премиальная часть заработной платы зависит от результатов деятельности самой организации (Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 ноября 2017 года № 69-КГ17-22).

Также системой оплаты труда должно быть определено, является премиальная часть обязательной или нет.

Например, установленная системой оплаты труда как обязательная выплата премия, условия выплаты которой связаны с выполнением работником соответствующих показателей за определенный период времени, подлежит выплате в обязательном порядке, если указанные показатели выполнены работником в полном объеме.

- Обязан ли в таком случае работодатель платить премии сотрудникам ?

- Премиальная часть, в отношении которой системой оплаты труда установлено, что ее выплата не является безусловной обязанностью работодателя (если, например, не достигнуты показатели деятельности самой организации), не является обязательной.

Источник: пресс-служба Псковского облсовпрофа