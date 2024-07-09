Общество

На «Чертовой Горе» в Пушкиногорском районе перезахоронили 30 красноармейцев

Торжественно-траурное перезахоронение 30 воинов Красной Армии состоялось в Пушкиногорском районе 11 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"».

Фотографии: «След "Пантеры"»

Красноармейцы будут покоиться на братском воинском захоронении «Чертова Гора». Останки 30 человек нашли в ходе поисковых работ в Пушкиногорском районе.

Ранее сообщилось, что родственников красноармейца Николая Романова 1911 года рождения ищут поисковики.