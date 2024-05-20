Общество

Родственников пропавшего без вести красноармейца ищут в Псковской области

Родственников красноармейца Николая Романова 1911 года рождения ищут поисковики. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"».

Изображение здесь и далее: «След "Пантеры"»

Николай Романов до призыва на фронт жил в деревне Звягино Плюсского района. Был женат на Ольге Романовой. Пропал без вести.

Найти красноармейца поисковики смогли 21 апреля 2024 года во время экспедиции. Опознан по солдатскому медальону.

«Просим помощи в распространении информации и поиске родственников», - добавили поисковики.