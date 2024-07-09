Общество

С профессиональным праздником поздравил почтовых работников Александр Котов

С Днём российской почты сотрудников и ветеранов управления Федеральной почтовой связи Псковской области – филиала «Почты России» – от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Роль федерального почтового оператора «Почта России», входящего в перечень стратегических предприятий, заключается в сохранении коммуникационной связанности граждан на территории всей страны. Эта задача имеет важнейшее значение для развития территорий и всего государства, подчеркнул Александр Котов.

«Почта – это больше, чем просто возможность отправить письмо и получить посылку. Для жителей сельской местности почтовые отделения зачастую становятся центром притяжения – здесь можно подтвердить учётную запись на Госуслугах, получить банковские услуги, купить товары первой необходимости, измерить артериальное давление да и просто пообщаться с односельчанами», - заметил спикер регионального парламента.

Он напомнил, что сегодня в Псковской области при поддержке государства активно реализуется программа модернизации сельских почтовых отделений. Кроме того, в регионе задан вектор на восстановление филиальной сети – к работе возвращаются ранее закрытые отделения.

«Огромная благодарность всем почтовым работникам Псковской области за такой нужный людям труд! Здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и воплощения в жизнь всех намеченных планов!» - заключил Александр Котов.