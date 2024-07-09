С профессиональным праздником поздравил почтовых работников Александр Котов

С Днём российской почты сотрудников и ветеранов управления Федеральной почтовой связи Псковской области – филиала «Почты России» – от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Роль федерального почтового оператора «Почта России», входящего в перечень стратегических предприятий, заключается в сохранении коммуникационной связанности граждан на территории всей страны. Эта задача имеет важнейшее значение для развития территорий и всего государства, подчеркнул Александр Котов.
Он напомнил, что сегодня в Псковской области при поддержке государства активно реализуется программа модернизации сельских почтовых отделений. Кроме того, в регионе задан вектор на восстановление филиальной сети – к работе возвращаются ранее закрытые отделения.
«Огромная благодарность всем почтовым работникам Псковской области за такой нужный людям труд! Здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и воплощения в жизнь всех намеченных планов!» - заключил Александр Котов.