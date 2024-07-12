Общество

Высокая вероятность ливней и гроз ожидается на предстоящей неделе в СЗФО

Высокая вероятность ливней и гроз ожидается на предстоящей неделе на Северо-Западе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе по вине циклонов самая высокая вероятность ливней и гроз в начале и конце периода. Днём на севере +17…+22 градуса, на юге +21…+26 градусов, в середине периода возможно кратковременное потепление на 3–4 градуса», - сообщили синоптики.

В Санкт-Петербурге в понедельник и пятницу прошумят грозовые дожди, а в середине рабочей недели существенные осадки маловероятны. Днём +22…+25 градусов, в среду кратковременное потепление до +26…+29 градусов.

В Москве в начале и конце рабочей недели возможны короткие ливни и грозы. Преобладающая дневная температура в столице +28…+31 градуса.