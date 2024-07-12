Общество

Псковичи могут принять участие в конкурсе на соискание премии «ЭкоМир-2024»

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе на соискание премии «ЭкоМир-2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: freepik

Премия присуждается по 11 номинациям, и все соискатели, прошедшие первый этап конкурса, ‒ номинанты паремии награждаются дипломом международной экологической премии.

В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации, авторские коллективы, представители органов власти, общественные деятели.

Ознакомиться с документами конкурса и оформить заявку можно на сайте Российской академии естественных наук