Общество

Почти 30 модульных ФАПов возведут в Псковской области

27 модульных ФАПов и 1 модульную врачебную амбулаторию возведут в этом году в Псковской области благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, также будет проведён ремонт 30 медицинских объектов.

Так, новая врачебная амбулатория возводится в деревне Писковичи Псковского района. Сразу три ФАПа строят в Порховском районе. По 2 ФАПа появятся в Гдовском, Дедовичском, Пустошкинском, Псковском, Великолукском районах, Плюсском и Бежаницком муниципальных округах.

По одному ФАПу – в Невельском, Локнянском, Красногородском, Новоржевском, Струго-Красненском МО, а также в Новосокольническом, Островском, Палкинском, Пушкиногорском и Себежском районах.