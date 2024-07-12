Общество

80 лет со дня освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков отмечают 17 июля

80 лет со дня освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков отмечают 17 июля.

В честь освобождения Идрицы и других населенных пунктов 12 июля 1944 года небо над Москвой озарилось салютом – двадцатью артиллерийскими залпами из 224-х орудий. В ознаменование достигнутого успеха приказом верховного главнокомандующего соединениям и частям, наиболее отличившимся в боях при прорыве обороны немцев и овладении поселком Идрица, было присвоено наименование Идрицких. Этого почетного наименования были удостоены 150-я и 171-я стрелковые дивизии 79-го стрелкового корпуса, 219-я стрелковая дивизия 93-го стрелкового корпуса, 29-я отдельная гвардейская танковая бригада, 227-й отдельный танковый полк и другие воинские части.

Овладев Идрицей, советские войска расширили прорыв по фронту до 150 километров и с боями продолжали продвигаться к Себежу.

На рубеж Верховье – Липняги – Заваруйка вышла 171-я стрелковая дивизия под командованием полковника Алексея Негоды. С ходу овладеть городом не удалось. Противник выгодно использовал господствующие высоты, заранее подготовив на них оборонительные сооружения, заминировал наиболее выгодные пути для наступающих. Враг предпринимал многочисленные контратаки.

13 июля 1944 года части 3-й ударной армии продвинулись реке Великой на фронте Гужово – Китово – Козлы и на этом рубеже на некоторое время были задержаны противником. Седьмая гвардейская стрелковая дивизия этой армии 15 июля, овладев деревней Томсино, нанесла удар в направлении деревни Борейкино и города Себежа. Используя этот успех, части 93-го корпуса 16 июля сумели переправиться через реку Великую в полосе 10-й гвардейской армии – в районе деревень Пыжики, Гужово, а 267-я стрелковая дивизия стала стремительно продвигаться по шоссе Дубровка – Себеж.

Одновременно части 47-й стрелковой дивизии выбивали фашистских захватчиков с высоты в районе деревни Чайки, где велись особенно кровопролитные бои.

Тяжелые бои шли у населенных пунктов Замостье и Мальково, на берегах озер Нечерица и Лисно. К полудню 16 июля пехота при поддержке танков и артиллерии прорвала сильно укрепленную оборону противника. На рассвете следующего дня войска 3-й ударной армии овладели Себежем. К 8.00 17 июля 1944 года немецкий гарнизон в городе прекратил сопротивление.

Непосредственное участие в освобождении Себежа принимала 150-я стрелковая дивизия, ей содействовали части 171-й стрелковой дивизии. 150-я стрелковая Идрицкая дивизия участвовала позднее в штурме Берлина, пишет «Календарь знаменательных

и памятных дат на 2024 год».

Районный культурный центр города Себеж опубликовал культурную программу в честь 80-летия со дня освобождения города.

Также 18 июля в рамках праздничных мероприятий к Дню освобождения состоится сольный концерт Анны Яковлевой.