Общество

Суммы поощрений граждан и трудовых коллективов депутатами гордумы выросли в Пскове

Изменения в системе поощрений органами местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований одобрили депутаты городской Думы на очередной сессии 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения предполагают увеличение суммы денежных вознаграждений, устанавливаемых главой города Пскова и администрацией города Пскова, до 5 тысяч рублей и 3 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что данное решение не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

Изменения вносятся в абзацы З и 5 пункта 4 Положения о системе поощрения органами местного самоуправления и депутатами Псковской городской Думы граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденное постановлением Псковской городской Думы от 25 мая 2001 года №452.