Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга по профилактике гибели людей на водоемах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга «Профилактика гибели людей на водоемах Псковской области», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Гость студии - начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

Как обстоит ситуация с происшествиями на воде в текущем году? Какая тенденция по Псковской области и в целом по России? Какие нарушения чаще всего наблюдаются в летний сезон? За что ГИМС чаще всего наказывает нарушителей? О каких рисках необходимо помнить при планировании купания или выхода на водоем на судне? Сколько в Псковской области организованных мест купания на водоёмах? На эти и другие вопросы Юрий Покатов ответит в беседе с ведущей Любовью Кузнецовой.

Трансляция завершена