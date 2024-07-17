Общество

Россияне стали тратить больше времени на просмотр фильмов и сериалов – аналитики

За шесть месяцев 2024 года общее время, потраченное зрителями на онлайн-смотрение фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с первым полугодием 2023 года. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35-44 лет, при этом основная часть интернет-трафика стриминговых платформ приходится на мужчин. Общероссийская тенденция подтверждается и в Пскове – здесь доля мужчин не превышает 53%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

С января по июнь 2024 года суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, отмечают в START. В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), интерес к которому сохранился и в 2024 году. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедия и мелодрама. А в топ-3 самых быстрорастущих жанра вошли драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%).

Среди фильмов россияне отдают предпочтение комедиям, количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%).

В Пскове, по данным МегаФона, в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (53%). В 2024 году у кинотеатра «Кинопоиск» эта доля оказалась наивысшей — 55%. Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi и START жительницы Пскова потребляют более 67% и 59% трафика соответственно.

В настоящее время около 68% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на псковичей 25-44 лет, из них 37% — на зрителей возрастной группы 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER (15% всего трафика) и «Кинопоиск» (13%), а аудитория 45+ из Пскова чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» — 25% от всего интернет-трафика стриминга.

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.

Активнее всего контент онлайн-кинотеатров смотрят жители Москвы и Краснодарского края — на эти два региона приходится половина всего объема интернет-трафика данного сегмента. В топ-5 регионов Северо-Западного Федерального округа также входят: Санкт-Петербург, Калининградская, Вологодская, Мурманская области и Республика Карелия.