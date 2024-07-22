Общество

Осужденному в Великих Луках помогли переоформить инвалидность

Сотрудники уголовно исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области помогли осужденному в получении инвалидности бессрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Великолучанин, состоящий на учете в филиале по города Великие Луки УИИ УФСИН России по Псковской области, находящийся в трудной жизненной ситуации, обратился к сотрудникам филиала с заявлением об оказании помощи в восстановлении срока очередного переосвидетельствования на инвалидность, который он пропустил.

Осужденный к ограничению свободы, являясь инвалидом 2 группы, признался, что забыл о наступлении периода подтверждения своего заболевания и вовремя не обратился в комиссию медико-социальной экспертизы, в результате чего инвалидность с него была снята, а пенсионные выплаты приостановлены. Помощь мужчине оказала старший инспектор группы пробации филиала по городу Великие Луки уголовно-исполнительно инспекции регионального УФСИН Юлия Морозова.

Подробно изучив данный вопрос, старший лейтенант внутренней службы подготовила и направила в компетентные органы необходимый пакет документов, разъяснила соответствующим специалистам причины, поспособствовавшие случившемуся, рассказала о самом человеке, условиях его жизни. В результате проведенной работы состоялось переосвидетельствование осужденного, состояние здоровья подтверждено, причины пропуска срока признаны уважительными, сделан перерасчет пенсии, а ему бессрочно установлена 2 группа инвалидности.

Мероприятие провели в рамках реализации федерального закона от 6 февраля 2023 года №10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».