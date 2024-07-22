Общество

Об оцифровке «Книги Памяти» расскажут псковские волонтеры в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 июля.

Еще во времена пандемии коронавируса волонтеры начали поднимать огромный пласт перевода в электронный вид уникального 23-томного издания «Книга памяти». О том, как велась эта работа в Псковской области и удалось ли ее завершить в полном объеме, сегодня расскажут руководитель Псковской региональной общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина и председатель регионального штаба Псковского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.