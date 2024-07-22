Общество

Более тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

1045 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 15 по 21 июля, показатель заболеваемости составил 17,78 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,4%. В городе Пскове зарегистрировали 456 случаев ОРВИ, или 43,6% от общего количества по области. За неделю госпитализировали 23 человека с симптомами острых респираторных вирусных инфекций.

На прошедшей неделе по области зарегистрировали 8 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все взрослые, показатель заболеваемости 1,36 на 100 тысяч населения. Количество внебольничных пневмоний - 62 случая, в том числе у детей до 18 лет – 16, или 25,8%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 54 случая, или 9,19 на 100 тысяч населения.