День Святой Троицы отметят в Псковском кремле

Псковичей и гостей Пскова приглашают на праздник «Псковский кром – Дом Святой Троицы», который пройдёт 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Со времен княгини Ольги – одной из первых христианок на Руси, когда, по преданию, она повелела поставить на кромском мысу храм во имя Святой Троицы, Псков стал Домом Святой Троицы.

Для гостей на празднике прозвучат народные композиции в исполнении детского фольклорного коллектива «Звонница», пройдет сборная экскурсия, мастер-классы, уличные игры и активности от проекта «Скобариада».

Для любителей искусства пройдёт лекция живописца, члена Союза художников Аркадия Филинова, где он расскажет об особенностях изображения Троицы в псковской иконописной традиции XV – XVII вв.

Праздник начнётся в 12.00 в северной части Псковского кремля (за Троицким собором). Телефон для справок и записи +78112331065.