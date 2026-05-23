 
Общество

День Святой Троицы отметят в Псковском кремле

0

Псковичей и гостей Пскова приглашают на праздник «Псковский кром – Дом Святой Троицы», который пройдёт 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Со времен княгини Ольги – одной из первых христианок на Руси, когда, по преданию, она повелела поставить на кромском мысу храм во имя Святой Троицы, Псков стал Домом Святой Троицы.

Для гостей на празднике прозвучат народные композиции в исполнении детского фольклорного коллектива «Звонница», пройдет сборная экскурсия, мастер-классы, уличные игры и активности от проекта «Скобариада».

Для любителей искусства пройдёт лекция живописца, члена Союза художников Аркадия Филинова, где он расскажет об особенностях изображения Троицы в псковской иконописной традиции XV – XVII вв.

Праздник начнётся в 12.00 в северной части Псковского кремля (за Троицким собором). Телефон для справок и записи +78112331065.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026