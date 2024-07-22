Общество

Более тысячи СНИЛС оформили псковским новорожденным

Регистрацией новорожденных детей в системе персонифицированного учета с присвоением СНИЛС Отделение Социального фонда России по Псковской области занимается уже не первый год. Сведения поступают в Отделение фонда из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Так, с 1 января 2024 года ОСФР оформило 1 210 СНИЛС на новорожденных в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

Напомним, что данные о СНИЛС направляются в личный кабинет мамы на портале госуслуг сразу после того, как из реестра ЗАГС в систему регионального Отделения СФР поступает информация о рождении ребенка.

«Важно знать, что уведомление о СНИЛС в личный кабинет поступает только в том случае, если на момент регистрации малыша у мамы или законного представителя есть подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификаци (ЕСИА). Ранее СНИЛС отражался в страховом свидетельстве в виде пластиковой карты, а теперь информация предоставляется по запросу в виде электронного или бумажного уведомления», — рассказывает управляющий Отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, мама или папа со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка могут обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Псковской области, в МФЦ по месту жительства.