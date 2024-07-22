Общество

Сотрудники ФСБ провели викторину в псковском центре помощи детям-сиротам

Сотрудники УФСБ России по Псковской области провели викторину в подшефном управлению Псковском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Ребята отвечали на вопросы о военной истории Псковского края. Команды «Щит» и «Меч» узнали об особенностях строительства средневековых укреплений, вспомнили имена знаменитых полководцев, услышали интересные факты об оккупации Пскова, познакомились с символикой органов безопасности. Дети создали плакат, на котором оставили пожелания сотрудникам управления.

В конце викторины всех участников наградили благодарственными письмами.

Мероприятие было приурочено к восьмидесятилетию со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.