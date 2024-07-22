Общество

«Это особенный праздник для всех жителей!» - губернатор поздравил с 80-й годовщиной освобождения Палкинского и Псковского районов

Михаил Ведерников поздравил жителей Палкинского и Псковского районов с 80-й годовщиной освобождения муниципалитетов от немецко-фашистских захватчиков. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что это особенный праздник для всех жителей: в нём есть вклад каждой семьи – и тех, кто защищал эту землю от фашистских захватчиков, и тех, кто сегодня вносит свой вклад в развитие и процветание муниципалитетов.

«Мы гордимся, что являемся наследниками великого поколения победителей, равняемся на традиции беззаветного служения Отечеству и любви к Родине», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также пожелал жителям благополучия, счастья и мирного неба над головой.