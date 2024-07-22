Общество

Псковский и Палкинский районы отмечают 80-летие освобождения от фашистов

Псковский и Палкинский районы отмечают 79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 27 июля.

В рамках празднования 80-летия со дня освобождения Псковского района пройдут памятный митинг и церемония перезахоронения останков воинов, погибших за освобождение района. После чего откроют памятный знак к 80-летию освобождения и посадят липовую аллею у воинского мемориала «Жидилов бор». Затем торжественные мероприятия пройдут также на горе Соколихе.

Напомним, 27 июля были очищены от фашистов деревни Никольщина, Темино-Кромино и Елисеево. Сегодня на их месте находится Тямша. Еще гремели бои, но 27 июля 1944 года Псковский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Памятный обелиск в Псковском районе установлен с целью увековечивания памяти и героического подвига Ильи Коровина, погибшего в борьбе с немецко-фашистским захватчиками вблизи деревни Жидилов Бор. Позже вокруг обелиска было организовали захоронение останков солдат, найденных поисковиками после войны на территории Псковской области. С тех пор перезахоронения проводятся ежегодно.

Кроме того, празднования пройдут по поводу 97-ой годовщины со дня образования Псковского района.

Также 27 июля 1944 года был освобожден и Палкинский район.

Палкинский район освободили 27 июля в ходе Псково-Островской наступательной операции силами 56-й и 364-й стрелковых дивизий 123-го стрелкового корпуса генерал-майора В. А. Вержбицкого. На территории муниципалитета пролегала часть оборонительной линии «Пантера», которая вошла в историю как один из наиболее неприступных рубежей.

После того как линия «Пантера» пала, в ходе боев за Псков сначала освободили Ершово, Неелово, населенные пункты современной Завеличенской волости. Далее — деревни Никольщина, Темино-Кромино и Елисеево (сегодня на месте этих деревень находится Тямша).