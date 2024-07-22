Общество

Псковичи принимают участие в первом Всероссийском цифровом форуме фонда «Защитники Отечества» в Грозном

В Грозном проходит первый Всероссийский цифровой форум фонда «Защитники Отечества». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном филиале фонда, в мероприятии принимают участие заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр энергетики России Сергей Цивилев, заместитель министра труда и социальной защиты России Александр Кожевников, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, представители региональных филиалов фонда.

Псковскую область представляют заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области по цифровизации Александр Попов, начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и заместитель председателя регионального Комитета по социальной защите Татьяна Николаева.

Цифровой форум фонда в Грозном стал площадкой для обсуждения онлайн-сопровождения проектов по работе с защитниками. Ключевая цель – максимально быстро перевести все услуги в «цифру», чтобы герои и их семьи могли оперативно получать все положенные меры поддержки.

Анна Цивилева отметила, что форум объединил ИТ-специалистов со всей страны, сотрудников фонда и представителей государственных ведомств. «Обсудили проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Для фонда это одно из приоритетных направлений развития. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам и семьям героев. Забота о них – наш приоритет», – сказала Анна Цивилева.

На пленарном заседании были озвучены планы фонда «Защитники Отечества» по развитию цифровых инструментов на ближайшее время. В их число вошли персонифицированное анкетирование с целью предоставления пользователю репрезентативной выгрузки с необходимыми мерами, запуск сервиса на получение консультации, запуск аналитической платформы, разработка дополнительного навыка консультирования в чат-боте «Робот Макс» по мерам социальной поддержки и типизация базовых мер социальной поддержки в субъектах страны.