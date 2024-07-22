Общество

Псковская улица в Петербурге будет пахнуть ягодами

Псковская улица в Петербурге будет пахнуть ягодами. Как сообщает Telegram-канал комитета по развитию транспортной инфраструктуры северной столицы, уникальный «ароматный асфальт» уложили на небольшом участке в рамках эксперимента.

Летучие соединения, выделяющиеся из обычного горячего асфальта, не опасны для здоровья человека, однако имеют нефтяной запах. Дорожники к нему привыкли, но жителям он иногда доставляет дискомфорт.

Разработку ароматной смеси, как и укладку асфальта, произвела группа компаний «АБЗ-1». Ароматизатор смеси - отечественный, обладает повышенной термостойкостью. Он практически нейтрализует запах битума, заменяя его ароматом ягод.

Видео из Telegram-канала комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Однако после охлаждения смеси аромат становится незаметным.