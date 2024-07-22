Общество

Депутаты областного Собрания присоединились к памятному митингу в День ВМФ

Торжественный церемониал в честь Дня Военно-морского флота России прошёл на территории дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. На праздничное мероприятие в деревне Наволок Псковского района собрались военнослужащие, их родные и близкие, ветераны пограничной службы, представители областной и муниципальной власти, духовенство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Открыл митинг врио начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области полковник Сергей Власов: «Руководство нашей страны придаёт особое значение развитию военно-морского флота: строятся и поступают на вооружение новейшие корабли с комплексами высокоточного оружия морского базирования, военно-морские училища и институты готовят молодых квалифицированных офицеров для службы на них. Благодаря этому российский военно-морской флот, как и прежде, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, оставаясь предметом национальной гордости и славы».

Сергей Власов отметил, что, несмотря на значительную удалённость от морских пространств, в Пскове почитают моряков и флотские традиции, а псковское погрануправление, имея в своём составе подразделение береговой охраны, надёжно защищает рубежи Родины в акватории Псковско-Чудского водоёма.

Врио руководителя пограничного управления поздравил всех, кто носит гордое звание военного моряка и вручил ведомственные награды сотрудникам погрануправления, а также руководителю и участникам клуба «Юный подводник». Также награды военнослужащим псковского дивизиона пограничных сторожевых катеров по поручению Санкт-Петербургского морского собрания вручил исполнительный директор АНО «Псковская регата» Михаил Савин, поблагодарив за надёжное сопровождение парусной регаты на протяжении 20 лет.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова на праздничном митинге выступил начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов. «Пограничное управление ФСБ России по Псковской области в полной мере подтверждает известное изречение, что у России есть только два союзника – это армия и флот. Выполняя боевые задачи по охране водных рубежей нашей страны, вы являете собой продолжателей ратной славы защитников псковской земли», - от лица областного правительства поздравил псковичей с Днём ВМФ Юрий Грязнов и традиционно пожелал морякам «семь футов под килем». Руководитель управления спецпрограмм выручил военнослужащим благодарственные письма правительства Псковской области.

От депутатского корпуса областного Собрания моряков-пограничников поздравил заместитель председателя регионального парламента Александр Братчиков. «Блистательные победы русского флота вошли в героическую летопись ратного дела как образец военного таланта флотоводцев и самоотверженности моряков. Сегодня Военно-морской флот России в боевом режиме выполняет задачи по обеспечению обороны и безопасности государства. Многовековые традиции офицеров и матросов – храбрость, преданность присяге и верность Родине, продолжает нынешнее поколение военных моряков», - зачитал вице-спикер приветственный адрес председателя регионального парламента Александра Котова и вручил благодарность Псковского областного Собрания депутатов.

К поздравлению коллег присоединилась депутат областного Собрания Анастасии Повторейко, признавшись, что День ВМФ имеет для её семьи особое значение: брат несёт службу на подводной лодке «Великие Луки», а супруг – в дивизионе пограничных сторожевых катеров. «Благодаря мужеству и отваге военных моряков наша страна завоевала славу могучей морской державы и в нынешних условиях специальной военной операции флот продолжает свою героическую летопись», - выступая на митинге, сказала депутат. Тёплые слова Анастасия Повторейко отдельно адресовала ветеранам и пожелала всем морякам удачных походов и счастливого возвращения к родным берегам.

От ветеранов погранслужбы нынешнее поколение морских офицер поздравил контр-адмирал Вячеслав Игнатенко. «На протяжении веков наш флот был и остаётся несокрушимым стажем рубежей Отечества, его гордостью и славой, поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия и весь наш народ. Сегодня наша страна уверенно реализует масштабные задачи морской политики. Только в этом году состав флота пополняют около 50 кораблей и судов различных классов, и в наш дивизион также поступает современная техника», - сказал ветеран и передал молодым коллегам символический подарок – бюст адмирала Нахимова, который сопровождал его во всех местах несения службы.

С Днём ВМФ военнослужащих также поздравил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, представители администраций Пскова и Псковского района, а также настоятель Морского храма святителя Климента Римского отец Михаил.

После окончания официальной части состоялись показательные выступления парашютистов, сверхлёгкой авиации и парапланеристов. Завершился праздник концертом творческих коллективов.