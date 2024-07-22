Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
где в Пскове получить права
Кабельный потенциал
ENERGY кешбэк-игра
Без срока давности
обзор
«Банщикам» закон не писан?
модульный отдых
О сохранении лесов лесов и водоёмов
творожные истории
Лавандовая музыкальная феерия
творог правда и мифы
новый взгляд на бизнес
вакансий хоть отбавляй
 
 
 
ещё Общество 22.07.2024 10:201 Освобождение 28.07.2024 14:360 Депутаты областного Собрания присоединились к памятному митингу в День ВМФ 28.07.2024 14:150 Острые отравления в Псковской области в первом полугодии чаще всего происходили из-за лекарств — Роспотребнадзор 28.07.2024 13:330 Фотофакт: Очередь к колесу обозрения выстроилась в псковском парке «Волшебная гора» 28.07.2024 13:120 Ливни и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 29 июля 28.07.2024 12:500 Александр Котов: Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества России
 
 
 
Самое популярное 22.07.2024 14:430 «С днем рождения, Псков!»: какие яркие события ждут жителей и гостей города 23.07.2024 10:420 Семерых погибших в зоне спецоперации бойцов похоронили в Псковской области 25.07.2024 19:245 Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии 22.07.2024 10:170 18-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими на Юбилейной в Пскове. ФОТО 23.07.2024 12:140 Парк «Волшебная гора» в Пскове готовится к открытию. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Депутаты областного Собрания присоединились к памятному митингу в День ВМФ

28.07.2024 14:36|ПсковКомментариев: 0

Торжественный церемониал в честь Дня Военно-морского флота России прошёл на территории дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. На праздничное мероприятие в деревне Наволок Псковского района собрались военнослужащие, их родные и близкие, ветераны пограничной службы, представители областной и муниципальной власти, духовенство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Открыл митинг врио начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области полковник Сергей Власов: «Руководство нашей страны придаёт особое значение развитию военно-морского флота: строятся и поступают на вооружение новейшие корабли с комплексами высокоточного оружия морского базирования, военно-морские училища и институты готовят молодых квалифицированных офицеров для службы на них. Благодаря этому российский военно-морской флот, как и прежде, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, оставаясь предметом национальной гордости и славы». 

Сергей Власов отметил, что, несмотря на значительную удалённость от морских пространств, в Пскове почитают моряков и флотские традиции, а псковское погрануправление, имея в своём составе подразделение береговой охраны, надёжно защищает рубежи Родины в акватории Псковско-Чудского водоёма. 

Врио руководителя пограничного управления поздравил всех, кто носит гордое звание военного моряка и вручил ведомственные награды сотрудникам погрануправления, а также руководителю и участникам клуба «Юный подводник». Также награды военнослужащим псковского дивизиона пограничных сторожевых катеров по поручению Санкт-Петербургского морского собрания вручил исполнительный директор АНО «Псковская регата» Михаил Савин, поблагодарив за надёжное сопровождение парусной регаты на протяжении 20 лет. 

По поручению губернатора Михаила Ведерникова на праздничном митинге выступил начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов. «Пограничное управление ФСБ России по Псковской области в полной мере подтверждает известное изречение, что у России есть только два союзника – это армия и флот. Выполняя боевые задачи по охране водных рубежей нашей страны, вы являете собой продолжателей ратной славы защитников псковской земли», - от лица областного правительства поздравил псковичей с Днём ВМФ Юрий Грязнов и традиционно пожелал морякам «семь футов под килем». Руководитель управления спецпрограмм выручил военнослужащим благодарственные письма правительства Псковской области. 

От депутатского корпуса областного Собрания моряков-пограничников поздравил заместитель председателя регионального парламента Александр Братчиков. «Блистательные победы русского флота вошли в героическую летопись ратного дела как образец военного таланта флотоводцев и самоотверженности моряков. Сегодня Военно-морской флот России в боевом режиме выполняет задачи по обеспечению обороны и безопасности государства. Многовековые традиции офицеров и матросов – храбрость, преданность присяге и верность Родине, продолжает нынешнее поколение военных моряков», - зачитал вице-спикер приветственный адрес председателя регионального парламента Александра Котова и вручил благодарность Псковского областного Собрания депутатов. 

К поздравлению коллег присоединилась депутат областного Собрания Анастасии Повторейко, признавшись, что День ВМФ имеет для её семьи особое значение: брат несёт службу на подводной лодке «Великие Луки», а супруг – в дивизионе пограничных сторожевых катеров. «Благодаря мужеству и отваге военных моряков наша страна завоевала славу могучей морской державы и в нынешних условиях специальной военной операции флот продолжает свою героическую летопись», - выступая на митинге, сказала депутат. Тёплые слова Анастасия Повторейко отдельно адресовала ветеранам и пожелала всем морякам удачных походов и счастливого возвращения к родным берегам. 

От ветеранов погранслужбы нынешнее поколение морских офицер поздравил контр-адмирал Вячеслав Игнатенко. «На протяжении веков наш флот был и остаётся несокрушимым стажем рубежей Отечества, его гордостью и славой, поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия и весь наш народ. Сегодня наша страна уверенно реализует масштабные задачи морской политики. Только в этом году состав флота пополняют около 50 кораблей и судов различных классов, и в наш дивизион также поступает современная техника», - сказал ветеран и передал молодым коллегам символический подарок – бюст адмирала Нахимова, который сопровождал его во всех местах несения службы.  

С Днём ВМФ военнослужащих также поздравил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, представители администраций Пскова и Псковского района, а также настоятель Морского храма святителя Климента Римского отец Михаил. 

 

После окончания официальной части состоялись показательные выступления парашютистов, сверхлёгкой авиации и парапланеристов. Завершился праздник концертом творческих коллективов.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Теги: #псковское областное собрание #ВМФ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?
В опросе приняло участие 305 человек
28.07.2024, 14:580 Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского 28.07.2024, 14:360 Депутаты областного Собрания присоединились к памятному митингу в День ВМФ 28.07.2024, 14:150 Острые отравления в Псковской области в первом полугодии чаще всего происходили из-за лекарств — Роспотребнадзор 28.07.2024, 13:550 Псковские росгвардейцы приняли участие в молебне князю Владимиру
28.07.2024, 13:330 Фотофакт: Очередь к колесу обозрения выстроилась в псковском парке «Волшебная гора» 28.07.2024, 13:120 Ливни и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 29 июля 28.07.2024, 12:500 Александр Котов: Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества России 28.07.2024, 12:300 В супружеской неверности признался каждый девятый пскович — опрос
28.07.2024, 12:090 Губка Боб, Царевна-лягушка и Красные Шапочки вышли на забег по псковской набережной 28.07.2024, 11:470 Условия для получения выплаты на погашение ипотеки назвали россиянам 28.07.2024, 11:260 Пропавшего 46-летнего мужчину нашли в Куньинском районе 28.07.2024, 11:060 День Крещения Руси празднуют православные христиане
28.07.2024, 10:450 Парк развлечений «Волшебная гора» в Пскове готовится встречать первых гостей 28.07.2024, 10:250 Жителей Великих Лук призвали запастись водой 28.07.2024, 10:030 МЧС предупреждает псковичей о грозах, ливнях и усилениях ветра 28.07.2024, 09:410 День Военно-морского флота отмечают в России
28.07.2024, 09:212 Сбербанк подарил Пскову умный фонтан 28.07.2024, 09:000 Бывшему активисту КПРФ Поршневу отказали в регистрации кандидатом на выборах главы Гдовского района 27.07.2024, 23:551 Невероятно красивое шоу! - сотни псковичей побывали на открытии мультимедийного фонтана в Пскове 27.07.2024, 22:370 Мультимедийный фонтан торжественно открыли в Пскове
27.07.2024, 22:171 Главный приз фестиваля «Псков SUP фест» достался псковичке в костюме Аватара 27.07.2024, 21:480 Псковские музыканты выпустили песню «Россия начинается здесь» 27.07.2024, 21:253 Фотофакт: Из желающих попасть на открытие фонтана в Сквере Искусств в Пскове образовалась огромная очередь 27.07.2024, 20:460 Ночной заплыв в честь Дня города состоялся на реке Великой
27.07.2024, 19:590 Товарные знаки в России будут проходить экспертизу на оскорбление чувств верующих 27.07.2024, 19:450 Псковские полицейские разыскивают мужчину со шрамами от ожогов на руках 27.07.2024, 19:240 Глава Пскова вручил заслуженные награды жителям города 27.07.2024, 18:581 Стала известна программа открытия парка «Волшебная гора» в Пскове
27.07.2024, 18:182 Псковская улица в Петербурге будет пахнуть ягодами 27.07.2024, 17:550 «Дождик не помеха»: в Псковском районе продолжаются праздничные мероприятия в честь 80-летия освобождения 27.07.2024, 17:440 Грозы и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 28 июля 27.07.2024, 17:150 Сап-карнавал в Пскове собрал в четыре раза больше участников, чем в прошлом году
27.07.2024, 16:510 Памятный знак в честь 80-й годовщины освобождения открыли в Псковском районе 27.07.2024, 16:100 «Здесь даже дожди прекрасны»: в Пушкинском Заповеднике открыли выставку работ студентов-«репинцев» 27.07.2024, 15:460 Артур Акавов провел мастер-класс на фестивале единоборств «Отечество» в Пскове 27.07.2024, 15:230 Традиционный фестиваль сап-серфинга на реке Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ
27.07.2024, 15:100 Корабли на колесах: «Парад детских колясок» прошел в Пскове 27.07.2024, 14:400 Горячее водоснабжение в Великих Луках возобновят раньше обещанного 27.07.2024, 14:140 Фестиваль единоборств «Отечество» в Пскове собрал около 100 спортсменов 27.07.2024, 13:532 Площадка для временного накопления отходов создается в Палкинском районе
27.07.2024, 13:360 Псковичи могут стать нормы ГТО на спортивном празднике в Пскове 27.07.2024, 13:110 В августе начнется монтаж оборудования экотехнопарка в Палкинском районе 27.07.2024, 12:390 Солисты Мариинки дадут в «Михайловском» концерт памяти отца Георгия Мицова 27.07.2024, 12:200 Четыреста порций ухи сварили на рыболовно-спортивном фестивале в Пскове
27.07.2024, 12:000 Игорь Иванов: Труд работников торговли — это одна из основ экономики и благосостояния 27.07.2024, 11:550 Псковичи принимают участие в первом Всероссийском цифровом форуме фонда «Защитники Отечества» в Грозном 27.07.2024, 11:370 «Это особенный праздник для всех жителей!» - губернатор поздравил с 80-й годовщиной освобождения Палкинского и Псковского районов 27.07.2024, 11:080 В Псковской области простились с военнослужащими, погибшими в ходе СВО
27.07.2024, 11:012 Порховский мусорный полигон закрывается 27.07.2024, 10:440 Любителей рыбной ловли собрал на берегу Великой фестиваль «Псковская уха 2024» 27.07.2024, 10:070 Фотофакт: В сквере на Четырех углах в Пскове идет подготовка к открытию мультимедийного фонтана 27.07.2024, 09:527 Блогер из Латвии приплыл с ребенком на плоту в Псковскую область и попросил политического убежища
27.07.2024, 09:220 Яркий праздник в честь Дня города ждет псковичей в Финском парке 27.07.2024, 09:000 Псковский и Палкинский районы отмечают 80-летие освобождения от фашистов 26.07.2024, 22:000 Признаки фейковых отзывов на маркетплейсах перечислил предприниматель 26.07.2024, 21:400 Сотрудник псковского УФСИН взял патронаж над собакой Настей из зооприюта
26.07.2024, 21:271 Фотофакт: Открытие мультимедийного фонтана репетируют в Пскове 26.07.2024, 21:220 Более трех миллионов рублей взыскали с «Экопрома» в пользу владельца порховского полигона 26.07.2024, 21:200 Размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов в России вырастет в 1,5 раза 26.07.2024, 21:000 Сотрудники ФСБ провели викторину в псковском центре помощи детям-сиротам
26.07.2024, 20:400 Нарастание численности насекомых-вредителей в лесах ожидают в Псковской области 26.07.2024, 20:200 Минстрой подготовил новый свод правил проектирования модульных зданий 26.07.2024, 20:020 Совершить путешествие в прошлое Изборска смогут все желающие 27 июля 26.07.2024, 20:000 Спрос на системных администраторов в Псковской области за год вырос на 42%
26.07.2024, 19:540 Стало известно, как великолучанин убил свою знакомую 26.07.2024, 19:430 Великолучанин убил свою знакомую и сбросил ее тело в озеро 26.07.2024, 19:400 Прием граждан проведет зампрокурора области в Куньинском районе 26.07.2024, 19:330 «Управдом»: Куда обращаться, если текут батареи? ВИДЕО
26.07.2024, 19:200 Научная конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске в конце июля 26.07.2024, 19:000 Два котла для деревень Великолукского района устанавливают к отопительному сезону 26.07.2024, 18:490 Огромная пробка образовалась на Рижском проспекте при движении с сторону Неелово 26.07.2024, 18:410 Избирком рассмотрел обращение реготделения КПФР на постановление об отказе в заверении списков кандидатов
26.07.2024, 18:400 Дорожные работы продолжаются в районах Псковской области 26.07.2024, 18:200 Специалисты из Пскова представляют регион на всероссийском съезде наставников в Калуге 26.07.2024, 18:160 Начинается видеотрансляция программы «Управдом»: Куда обращаться, если текут батареи? 26.07.2024, 18:150 Избирком Псковской области уведомил кандидата на должность главы Гдовского района Поршнева о недостатках в предоставленных документах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru