Общество

Александр Котов: Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества России

Офицеров, матросов и ветеранов морской службы, жителей Псковской области с Днём Военно-морского флота Российской Федерации от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Сильный и боеспособный флот всегда был гарантом безопасности и могущества нашей страны. Во все исторические эпохи российские моряки верой и правдой служили Отечеству, стояли на страже национальных интересов, защищали страну и сограждан. Блистательные победы русского флота вошли в героическую летопись ратного дела как образец военного таланта флотоводцев и самоотверженности моряков», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что сегодня Военно-морской флот России в боевом режиме выполняет задачи по обеспечению обороны и безопасности государства. Многовековые традиции офицеров и матросов – храбрость, преданность присяге и верность Родине, продолжает нынешнее поколение военных моряков.

«Слава героям! Слава Военно-морскому флоту России! С Днём ВМФ!» - заключил Александр Котов.