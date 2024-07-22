Общество

Мошенники могут создать визуально неотличимую копию любого сайта, завил киберэксперт

Мошенники могут создать визуально неотличимую копию любого сайта, а в иных случаях и взломать его, заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Мошенники, желающие залезть в карман к пользователям интернета, могут создать визуально неотличимую копию любого сайта, а в иных случаях и взломать его. Как правило, они подделывают страницы в социальных сетях, на "Госуслугах", в личных кабинетах банков, известных интернет-магазинах. При вводе на таком сайте логина, пароля, номера и CVV банковской карты данные попадают в руки мошенников, что грозит быстрым опустошением счёта пользователя. Необходимо всегда проверять адресную строку браузера и побуквенно сравнивать её с оригиналом», — подчеркнул эксперт.

По его словам, важно знать понятие «домен», чтобы распознать поддельные сайты.

«Домен — это часть адреса, которая помогает определить, кому принадлежит сайт. Домен первого уровня — это последняя часть адреса сайта: .com, .org, .net, .ru и т. д. Домен второго уровня — это имя сайта перед ним, например google.com, wikipedia.org, yandex.ru, и example.net», — объяснил специалист.

Он добавил, что мошенники часто используют похожие домены второго уровня, чтобы обмануть пользователя, например goog1e.com вместо google.com, пишет RT.

«Также они могут использовать необычные домены первого уровня, например .xyz, .top, .club, для создания фишинговых сайтов. Проверяйте домен и используйте специальные сервисы, чтобы убедиться в подлинности сайта: WHOIS-сервисы (whois.net, whois.domaintools.com), которые позволяют узнать информацию о владельце домена», — рассказал эксперт.

Кроме того, он посоветовал обращать внимание на SSL-сертификаты — значок замка в строке браузера.

Также необходимо убедиться, что сайт использует защищённое соединение (https://).

«Чтобы избежать обмана, внимательно проверяйте адрес сайта, не переходите по подозрительным ссылкам, используйте закладки для важных сайтов, а не ищите их вновь в сети, рискуя натолкнуться на поддельный. Обновляйте браузер и его плагины — с каждым обновлением приходит новая защита от «дыр» в безопасности. Внимание к доменным именам и постоянная проверка подлинности сайта снижает вероятность стать жертвой обмана», — заключил Шутов.