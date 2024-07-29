Общество

«Школу серебряных волонтёров» организуют для псковичей в возрасте от 55 лет

Активных граждан в возрасте от 55 лет приглашают принять участие в образовательной программе «Школа серебряных волонтёров "Академия добра"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В рамках школы участники проекта смогут посещать занятия по основам волонтёрской деятельности и компьютерной грамотности, познакомиться с такими направлениями добровольческой деятельности как социальное, событийное и патриотическое. Кроме того, каждый прошедший обучение сможет показать себя на практических выездных мероприятиях и посетить творческие мастер-классы.

«Данный проект позволит помочь гражданам предпенсионного и пенсионного возраста узнать что-то новое, разнообразить свой досуг и найти новых друзей не только среди своих сверстников, но и среди молодёжи», – отметили в молодежном центре.

Все мероприятия в рамках проекта бесплатные и начнутся уже этой осенью. Стать участником можно, заполнив специальную анкету или позвонив по телефону: 56-41-88.

Отметим, проект «Школа серебряных волонтёров "Академия добра"» реализуется в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» от Росмолодёжь. Организаторами являются Псковский городской молодёжный центр и Псковский молодёжный центр.