«Школу серебряных волонтёров» организуют для псковичей в возрасте от 55 лет

Активных граждан в возрасте от 55 лет приглашают принять участие в образовательной программе «Школа серебряных волонтёров "Академия добра"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
В рамках школы участники проекта смогут посещать занятия по основам волонтёрской деятельности и компьютерной грамотности, познакомиться с такими направлениями добровольческой деятельности как социальное, событийное и патриотическое. Кроме того, каждый прошедший обучение сможет показать себя на практических выездных мероприятиях и посетить творческие мастер-классы.
Все мероприятия в рамках проекта бесплатные и начнутся уже этой осенью. Стать участником можно, заполнив специальную анкету или позвонив по телефону: 56-41-88.
Отметим, проект «Школа серебряных волонтёров "Академия добра"» реализуется в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» от Росмолодёжь. Организаторами являются Псковский городской молодёжный центр и Псковский молодёжный центр.