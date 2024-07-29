Общество

Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» о социальной экологии

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Экосреда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова. Ключевая тема, которую с ней обсудит ведущий Сергей Елизаров, - «Социальная экология как часть экологического просвещения».

Как устроен день работника «Лесопилки»? Откуда у приюта такое необычное название? Об этом и многом другом — в эфире.

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».