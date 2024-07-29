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Общество

Псковичи могут заявить свои проекты на соискание просветительской награды «Знание. Премия»

31.07.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны «Знание. Премия». Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере "Экология и Туризм"» — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.

С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллиона зрителей. Десятки журналистов брали у них интервью и приглашали на телевидение. Некоторых лауреатов лично поблагодарили главы городов и регионов. Просветители использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к своей профессиональной сфере, поделиться лучшими практиками, сплотить россиян для решения общих задач. Мы гордимся нашими героями и готовы вписать новые имена в историю просвещения», - сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Все заявки заочно оценит экспертная комиссия из числа партнеров общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед почетным жюри. Ранее в состав жюри входили руководитель администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие.

Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети «ВКонтакте». Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.

Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

В 2023 году «Знание. Премия» собрала свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России. Тогда просветительская награда стала международной: участвовали просветители из 34 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Теги: #премия
Источник: Псковская Лента Новостей
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