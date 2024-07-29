Псковичи могут заявить свои проекты на соискание просветительской награды «Знание. Премия»

Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны «Знание. Премия». Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей». Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация «За вклад в просвещение в сфере "Экология и Туризм"» — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.
С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации «Иностранный просветитель года» и подросткам от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».
Все заявки заочно оценит экспертная комиссия из числа партнеров общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.
Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед почетным жюри. Ранее в состав жюри входили руководитель администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие.
Лауреаты в номинации «Народный выбор» определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети «ВКонтакте». Победителя партнерской номинации Движения Первых «Выбор Первых» выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.
Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.
В 2023 году «Знание. Премия» собрала свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России. Тогда просветительская награда стала международной: участвовали просветители из 34 стран ближнего и дальнего зарубежья.