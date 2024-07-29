Общество

Кристина Ларченко представит Псков на фестивале «Миссис Россия-2024»

На всероссийском фестивале «Миссис Россия-2024» Псков в этом году представит Кристина Ларченко, которая в 2019 году получила титул «Миссис Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестивалей красоты в Псковской области.

Фотографии представили в дирекции фестиваля «Миссис Псков»

5 августа в Москве стартует общероссийский фестиваль «Миссис Россия-2024», который организует фонд материнства и детства «Планета женщин» под руководством бессменного президента — Аллы Маркиной.

Специально для конкурса Кристина Ларченко подготовила презентационное видео на заданную тематику — «Берегиня».

Финал общероссийского фестиваля «Миссис Россия-2024» состоится 11 августа в Москве. На сегодняшний день в нем принимают участие 39 мам со всей России.