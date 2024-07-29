Общество

Налоговые поступления в бюджет Псковской области за первое полугодие выросли почти на 1,5 млрд рублей

Доходная часть консолидированного бюджета Псковской области за первое полугодие 2024 года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем налоговых поступлений увеличился на 1,5 млрд рублей. Такие данные прозвучали на рабочей встрече губернатора области Михаила Ведерникова с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы России Анной Кутузовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Эти данные говорят о том, что, несмотря на все сложности, экономика региона развивается», — констатировал Михаил Ведерников.

Рост поступлений отмечен по НДФЛ — 7,1 млрд рублей с темпом роста 124%. Как пояснила Анна Кутузова, такой объем складывается в связи с ростом заработной платы на уровне региона и изменениями законодательства. Наблюдается значительный рост и по страховым взносам в размере 141%. Это объясняется тем, что отдельные плательщики воспользовались переносом сроков уплаты, а сейчас оплачивают как текущие платежи, так и отсроченные.

За первое полугодие на 2,9 млрд рублей выросли и налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков региона. Руководитель налоговой службы области отметила, что большую часть поступлений в федеральный бюджет составляет налог на добавленную стоимость. «По нему идем с темпом порядка 128%. Наши псковские налогоплательщики демонстрируют рост налоговой базы на 699 млн рублей, так как увеличивается количество заказов, заключаются государственные контракты, а также сокращаются объемы возмещения за счет уменьшения объемов экспорта и импорта на рынке. Опасений нет. Планируем и до конца года держать такой же темп», — доложила Анна Кутузова.

Особое внимание Михаил Ведерников и Анна Кутузова уделили работе по взысканию задолженности по налогам. По итогам первого полугодия удалось обеспечить снижение долговых обязательств с начала года на 2,6%. На протяжении года проводятся заседания внутриведомственных и межведомственных комиссий по урегулированию задолженности, а также встречи с налогоплательщиками и работодателями.

Псковская область в общероссийском рейтинге занимает 16 место по уровню взаимодействия налоговых органов с органами региональной власти и МСУ. В разрезе муниципальных образований в ТОП-5 по данным на начало июля вошли Локнянский, Усвятский, Дновский и Невельский муниципальные округа, а также Пустошкинский район.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство и специалистов региональной налоговой службы за работу, отметив роль ведомства в пополнении регионального бюджета, что напрямую влияет на исполнение социальных обязательств и проектов, нацеленных на развитие региона.