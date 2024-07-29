Общество

У 40% псковичей за последний год ухудшилось эмоциональное состояние – опрос

В среднем работающие жители Псковской области оценивают свое психологическое состояние менее чем на 2,7 из 5 баллов. Лучше остальных настроены жители Кемерово (3,2). Релоканты, живущие за пределами РФ и прошедшие опрос, указывают свое психологическое состояние на 3,3 балла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru со ссылкой на результаты собственного опроса.

Ухудшение своего эмоционального фона за последний год отметили 40% опрошенных жителей Псковской области. Еще 28% сказали, что ничего не изменилось. А 31% отметили улучшение психологической составляющей. Аналитики заметили, что релоканты чаще других отмечают улучшение своих эмоций (44% против 30% среди живущих в РФ).

В разрезе профессий чаще других жалуются на падение эмоционального фона врачи и младший медицинский персонал (сразу 51% представителей этой сферы). А вот об улучшении психологического состояния больше других говорят работники автосферы, маркетологи и рабочие.

На эмоциональное состояние работников среди прочего влияет стресс, который, по их мнению, в большинстве случаев вызывает их руководство – об этом заявили сразу 49% респондентов. Также опрошенные винят в стрессе негативную атмосферу в коллективе (41%). На третьем месте оказалась неуверенность в завтрашнем дне – этот стрессовый фактор набрал 37% голосов опрошенных. Близко к этому стоит другая причина стресса – объёмы работы, из-за этого страдают от стресса еще 33% опрошенных.

Руководство как основную причину стресса на работе опрошенные стали упоминать на 18% чаще по сравнению с показателями этого же опроса в 2022 году. А стресс из-за роста объёмов задач на работе стал упоминаться на 11% чаще. Негативная атмосфера в коллективе стала давить на людей на 15% больше за год. А вот новости и социально-политический контекст, наоборот, стал влиять на людей меньше: респонденты на 11% меньше по сравнению с 2022 годом стали указывать, что стрессуют из-за новостной повестки.