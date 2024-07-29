Общество

В Псковской области стартовал конкурс субсидий на межнациональные соцпроекты

Стартовал конкурс субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области на реализацию межнациональных социальных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.

В этом году максимальный размер субсидий составляет 860 000 рублей. На нее могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

Конкурс проводится по направлениям:

обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация этноконфессиональных отношений;

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций;

патриотическое воспитание населения Псковской области;

культурная адаптация и интеграция мигрантов;

организация и поддержка благотворительности и добровольчества (волонтерства).

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и заполнить соответствующие электронные формы, размещенные на сайте псков.гранты.рф, с 1 до 30 августа включительно. Там же можно найти Положение конкурса и необходимые контакты для обратной связи.