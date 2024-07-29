В Псковской области стартовал конкурс субсидий на межнациональные соцпроекты

Стартовал конкурс субсидий социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области на реализацию межнациональных социальных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по молодежной политике.
В этом году максимальный размер субсидий составляет 860 000 рублей. На нее могут рассчитывать социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.
Конкурс проводится по направлениям:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и заполнить соответствующие электронные формы, размещенные на сайте псков.гранты.рф, с 1 до 30 августа включительно. Там же можно найти Положение конкурса и необходимые контакты для обратной связи.