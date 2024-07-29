Общество

В рамках проекта «Экомышление» в Псковской области запланированы 100 родительских собраний

Встреча в рамках проекта «Экомышление» прошла в Доме молодежи в Пскове сегодня, 1 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров рассказал о сути проекта. Участие в нём примут все 24 района Псковской области. В детских садах, школах для учащихся и их родителей будут проходить десятки экоуроков по всему региону еженедельно. Волонтеры научат правильно сортировать бытовые отходы и внедрять базовые экопривычки, среди которых использование экосумок вместо одноразовых пакетов, отказ от использования электричества и воды без надобности.

«Суть проекта в том, чтобы научиться мыслить экологично. Важно подходить к идее с умом - не нужно при свечах читать книги или ходить в рванье. Лучше отдайте одежду нуждающимся и выключайте воду во время чистки зубов - это и есть экомышление», - отметил Сергей Елизаров.

Команда организаторов планирует провести 65 экологических акций и мастер-классов, 100 родительских собраний, охватить 30 школ и 20 детских садов, привлечь 200 волонтеров, создать экокласс в культурном центре «Троицкий».

Проект «Экомышление» четвертый раз подряд выигрывает конкурс Фонда президентских грантов.