Общество

Росгвардейцы почтили память героев Первой мировой войны в Пскове

Псковские росгвардейцы почтили память героев, погибших в Первой мировой войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 —1918 годов. Именно в этот день 110 лет назад Германия объявила войну Российской империи.

Ветераны, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области возложили цветы к памятнику героям Первой мировой войны. В завершение мероприятия, участники почтили память павших минутой молчания.

Памятник установлен в 2014 году, по инициативе Российского военно-исторического общества. На этом месте в годы Первой мировой войны была расквартирована 24-я пехотная дивизия.