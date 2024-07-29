Общество

День Воздушно-десантных войск отмечают в России

Ежегодно 2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Фото: Александр Елисеев / ПЛН

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ, пишет Calend.ru.

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.

В последующие годы свои навыки десантники отрабатывали во время многочисленных учений. Но также огромный опыт они получили и в реальных боях: в сражении у Халхин-Гола, во время советско-финской войны и, конечно, на передовой в годы Великой Отечественной войны, где не раз проявляли массовый героизм, за что все воздушно-десантные соединения получили почетный статус «гвардейские», а тысячи бойцов были удостоены почетными наградами и званием Герой Советского Союза.

И в дальнейшем десантники продолжили выполнять важнейшие задачи в рамках различных военных действий, принимали участие в действиях в «горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом, а также — в крупных операциях в качестве миротворцев.

Одной из самых тяжелых потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, предотвратило прорыв 2,5 тысячи боевиков, уничтожив свыше 700 бандитов.

Утром 2 августа в деревне Череха Псковского района состоялось возложение гирлянды воинской славы к памятнику десантникам 6-й роты. Участие в памятном митинге приняли военнослужащие, ветераны, представители власти и общественности.

Традиционно в День ВДВ повсеместно в российских городах проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, демонстрация военной техники, которая находится на вооружении в ВДВ, встречи с ветеранами ВДВ, благотворительные акции и народные гулянья.