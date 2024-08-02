Общество

Выпускников Псковского филиала университета ФСИН назначили на первые должности

Состоялось торжественное чествование выпускников, успешно окончивших Псковский филиал Университета ФСИН России. Лейтенантов внутренней службы поздравили с окончанием вуза, а также зачитали приказы о назначении на должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в актовом зале УФСИН России по Псковской области, где помимо поздравлений выпускники получили возможность пообщаться с руководством пенитенциарного ведомства и задать интересующие вопросы представителям ключевых служб управления. С приветственным словом к студентам обратился начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов. Он поздравил присутствующих со знаменательным событием и рассказал об особенностях службы в подразделениях, где предстоит работать выпускникам.

Пожелав успехов в профессиональной деятельности, Алексей Емельянов напомнил об ответственности, которую накладывает специфика их работы, и призвал каждого офицера с честью и гордостью носить звание сотрудника уголовно-исполнительной системы. К поздравлениям также присоединился заместитель начальника УФСИН Игорь Кумчук. Он призвал выпускников соблюдать служебную дисциплину и субординацию, а также добросовестно и на высоком уровне исполнять возложенные на них обязанности.

Напомним, молодые офицеры – выпускники Псковского филиала Университета ФСИН России. Выпускникам предстоит проходить службу в подразделениях режима и надзора исправительных колоний №3 и №4, двух следственных изоляторах, а также в уголовно-исполнительной инспекции.