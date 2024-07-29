Общество

Жительница Пскова отсудила 357 000 рублей за нарушение ее прав при покупке кухни

Роспотребнадзор по Псковской области отсудил в пользу потребителя 357 000 рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, в Роспотребнадзор обратилась жительница Пскова с просьбой защитить её законные права в суде и взыскать с организации, оказывающей услуги по изготовлению мебели, деньги, отданные в качестве предоплаты по договору на заказ кухни.

Потребитель хотела получить фасады для кухонного гарнитура, столешницу, стеновую панель и шкаф в туалет общей стоимостью 128 тысяч рублей, заключила договор и внесла предоплату 100 тысяч рублей. Однако изготовитель не выполнил работу в срок. Псковичка, понимая, что её кормят обещаниями, потребовала расторгнуть договор и вернуть предоплату. Не дождавшись положительного решения вопроса, она попросила помощи у сотрудников отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области. Управление подготовило исковое заявление и направило в Псковский городской суд .

В ходе рассмотрения дела суд установил факт нарушения прав потребителя. Иск управления Роспотребнадзора по Псковской области был удовлетворён. В пользу потребителя с ответчика взыскали 100 тысяч рублей, уплаченные псковичкой ранее по договору индивидуального заказа, а также неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору — 18 тысяч рублей, неустойку за нарушение срока исполнения требований о возврате денежных средств - 100 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей и штраф — 119 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что при нарушении потребительских прав псковичи могут обратиться за помощью в управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефонам: 8(8112) 62-25-03, 62-24-77.