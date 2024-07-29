Общество

День Воздушно-десантных войск в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

День Воздушно-десантных войск отмечают в России 2 августа. Памятные мероприятия в этот день состоялись в Пскове.

Утром в деревне Череха Псковского района организовали возложение цветов к памятнику 6-й роте 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии, которая трагически погибла в марте 2000 года, когда подразделение предотвратило прорыв 2,5 тысячи боевиков, уничтожив сотни бандитов. А после в храме святого благоверного князя Александра Невского провели торжественный молебен.

Подробнее о памятных мероприятиях в День ВДВ — в фоторепортаже Александра Елисеева и Анны Тягуновой.