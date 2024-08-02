Общество

Этап конкурса «Молодой профсоюзный лидер России» стартовал в Псковской области

Первый день регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой профсоюзный лидер России» состоялся в Псковской области 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

На протяжении трех дней наши участники будут перенимать опыт у лучших профсоюзных спикеров, а также им предстоит посоревноваться в спортивно-интеллектуальной игре, рассказали в облсовпрофе.

Мероприятие проходит в рамках всероссийской профсоюзной молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв-2024».