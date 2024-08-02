Общество

Новые патогенные виды клещевых риккетсий обнаружены на территории Псковской области

Новые патогенные виды клещевых риккетсий обнаружены на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Совместную работу по изучению патогенов, переносимых клещами на территории нашего региона, провели исполняющий обязанности заведующего ПЦР-лабораторией больницы Александр Романов и научный сотрудник ОАО «Вектор-Бест» (ведущая международная компания в области разработки, производства и внедрения технологических решений для лабораторной диагностики заболеваний человека и животных) Евгений Бондаренко.

В результате были обнаружены патогенные виды риккетсий, которые ранее не фиксировались на территории России: Rickettsia monocensis и Rickettsia thierseensis.

В связи с этим было инициировано сотрудничество инфекционной больницы и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которые примут участие в клинических научных исследованиях по заболеваемости риккетсиозами на территории РФ, поддерживаемых Министерством здравоохранения.

Целями исследований будут являться:

изучение симптомов риккетсиозов, вызываемые различными видами риккетсий, включая новые циркулирующие генотипы;

детальное изучение генетической изменчивости;

выявление клинических случаев заболеваний риккетсиозами у пациентов, в том числе и редкими, как например обнаруженная Rickettsia monocensis. Данный вид микроорганизмов является патогенным для человека и в Европе вызывает заболевания, которые клинически регулярно регистрируются.

В связи с особым географическим положением Псковской области и наличия территорий, по которым проходят пути миграции птиц, исследование патогенов, переносимых клещами, в частности риккетсий, особенно актуально.

«Если после укуса клеща у вас отмечается такой симптом как повышение температуры тела даже до субфебрильной отметки (37.2-37.5), а также другие симптомы неясной этиологии, то рекомендуем обратиться к специалистам Псковской областной инфекционной клинической больницы для консультации и бесплатного участия в данном исследовании», - отметили в комитете.