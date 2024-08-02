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Общество

Более 150 патронов изъяли псковские росгвардейцы у населения за неделю

05.08.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 39 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 29 июля по 4 августа. Об этом в Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 20 единиц оружия и 152 патрона.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения и сохранность, исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил влечет административную и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на оружие.

Теги: #Росгвардия #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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