Общество

Более 150 патронов изъяли псковские росгвардейцы у населения за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 39 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 29 июля по 4 августа. Об этом в Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 20 единиц оружия и 152 патрона.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения и сохранность, исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил влечет административную и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на оружие.