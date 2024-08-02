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Зачем небольшим блогерам придется регистрироваться в Роскомнадзоре

Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Теперь блогерам, вероятно, придется проходить верификацию и подавать данные о себе, а без верификации они практически лишатся возможности зарабатывать на рекламе. Кроме того, всем пользователям будет запрещено репостить публикации неверифицированных страниц. Эксперты допускают, что подобные ужесточения приведут к перетоку блогеров в иностранные соцсети. Однако пока механизма для того, чтобы сделать инициативу рабочей, нет.

«Анонимность распространителей контента опасна: сообщения экстремистского содержания могут оказать эффект разорвавшейся бомбы. Недостоверная информация - нанести урон не только отдельной личности, но и безопасности целого государства», - заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Конечно, речь, прежде всего, идет о регистрации для владельцев анонимных телеграм-каналов. В российских социальных сетях, таких как «Вконтакте» и «Одноклассники», чтобы подключить монетизацию контента или участвовать в партнерской программе ВК, нужно создавать рекламный кабинет, в котором вам предстоит поделиться всеми персональными данными, как при трудоустройстве на работу. Там есть несколько форм взаимодействия с площадкой, но суть одна - физическое ты лицо или юридическое, представитель крупной компании или локального бренда, хочешь зарабатывать - регистрируйся. Собственно говоря, никакая регистрация в РКН блогерам и бизнесу из «Вконтакте» не нужна, все данные, вероятно, и так передадут куда надо.

Понятно, что новые поправки направлены в основном на владельцев телеграм-каналов. Поскольку пока никакой отработанной механики по «принуждению к регистрации» и поискам владельцев анонимных каналов нет, в первую очередь пострадают те, кто публично не скрывает авторства своего канала, но при этом не захочет предоставлять сведения в Роскомнадзор. Не секрет, что устанавливать авторов анонимных каналов в России давно научились, но, насколько просто сделать эти процессы автоматическими и массовыми, пока неясно.

«Пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», - рассказали в пресс-службе РКН.

Пока мы не особенно понимаем, как отразится на медиаиндустрии новое требование о регистрации. С одной стороны, кажется, что новые правила позволят бороться с накруткой подписчиков со стороны блогеров, а выбор каналов и страниц для рекламы станет проще и прозрачнее. А с другой стороны, чтобы оценить целесообразность новых правил, нужно понять, как они будут работать на практике. Еще раз напомним, что пока никакой конкретики о том, как нужно будет регистрироваться и как это будет регулироваться и отслеживаться, у нас нет.

Многие эксперты настроены пессимистично и считают, что для блогеров и рекламодателей закон об обязательной регистрации может создать множество трудностей, аналогичных тем, которые возникали при вводе маркировки рекламы. Ведь заранее о законодательной инициативе, как обычно, не предупредили. Поэтому есть большая вероятность, что люди столкнуться с ошибками и штрафами, прежде чем адаптируются к новым условиям.

Еще один лагерь экспертов отмечает, что логика законодателей вообще не очень понятна. И у блогеров, и у пользователей возникает много вопросов: для чего принимается этот закон, какой вред наносят сейчас анонимные администраторы каналов, почему выбрана отметка в 10 тысяч подписчиков? Понятных официальных ответов пока мы не получили. Хоть, кажется, что инициатива, в первую очередь, направлена на регулирование анонимных Telegram-каналов, других соцсетей она коснется тоже. И, если с «Вконтакте» и «Одноклассниками» всё уже решили, то есть ещё Rutube и YouTube. Там установленная отметка в 10 тысяч подписчиков кажется совсем произвольной. На разных платформах такая аудитория может означать совершенно разные уровни влияния. На Rutube, например, это фактически звезда, в то время как на YouTube - это только начинающий блогер, возможно, канал «для своих». Такие нововведения затруднят жизнь начинающим блогерам, для которых соблюдение новых многочисленных и усложненных нововведений может стать критическим моментом и сильно затруднить жизнь.

Большинство экспертов сходятся в одном: раньше блогеры могли публиковать все, что угодно, конечно, периодически внедряя в инфополе и различные фейки и вбросы. Если крупные каналы и группы будут контролировать, их владельцы, вероятно, станут с большей опаской распространять непроверенную информацию. Но есть ощущение, что авторы поправок до конца не осознают масштаб происходящего. 10 тысяч подписчиков - это не несколько сотен каналов и блогов, а десятки, а то и сотни тысяч. Как собираются регулировать такой огромный пласт владельцев блогов, непонятно.

Пока, кажется, что уже существующие механизмы мониторинга вполне могли бы обеспечить контроль за появлением нежелательной информации в Сети (конечно, мы понимаем, что дело именно в этом) и без дополнительных норм. Но буквально каждые полгода мы получаем новые и новые правила и ограничения, которые в конечном результате, сделают всю поляну блогинга подконтрольной и сильно ограниченной, ограниченной и для свободных высказываний, заработков, и для творческой реализации.

Ксения Журавкова

