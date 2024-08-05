Общество

150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии присвоили почетное наименование «Гвардейская»

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом №664 от 5 августа 2024 года присвоил 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии почетное наименование «Гвардейская».

«150 стрелковая Идрицко-Берлинская дивизия - неотъемлемая и славная часть военной истории Себежского края. Бойцы и командиры этого прославленного соединения освободили Идрицу, Себеж и многие населенные пункты Себежского района, вызволив из гитлеровской оккупации наших предков, вернув им веру в дальнейшую жизнь под родными флагами», — рассказал глава Себежского района Леонид Курсенков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

После Великой Отечественной войны 150 стрелковая Идрицко-Берлинская дивизия была расформирована. В 2016 году в составе Вооруженных сил Российской Федерации была сформирована новая 150-я мотострелковая дивизия, которой указом президента России №386 от 30 июня 2018 года было присвоено почетное наименование «Идрицко-Берлинская» и утверждено полное название – 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия.

«С первых дней специальной военной операции 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия вновь на острие наших ударов по противнику. Солдаты и офицеры подразделений дивизии совершили десятки боевых подвигов, покрыв знамя дивизии вечным почетом. Наша память о бойцах нашей родной дивизии, отдавших свои жизни во имя безопасности и процветания России, навечно останутся в памяти нашей и наших потомков. Искренне поздравляю личный состав и командование дивизии с присвоением высокого звания Гвардейская, желаю им здоровья, ратных успехов, военной удачи и везения», – добавил Леонид Курсенков.