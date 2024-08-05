Общество

В псковском Дендропарке начали чистить пруд

Утиный пруд в псковском Дендропарке начали очищать от растительности, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«На наших глазах происходит историческое событие! Чистят пруд в Дендропарке, на который уже без слез не взглянешь. Я так понимаю, спасибо можно сказать предстоящей "Музыке на воде"», - поделилась своими впечатлениями жительница Пскова.

Напомним, летний фестиваль «Музыка на воде» пройдёт 16-17 августа в Пскове. Концерты состоятся под открытым небом в Дендропарке рядом со Спасо-Преображенским Мирожским монастырем.