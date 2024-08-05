Общество

Социальный вклад для малоимущих хотят увеличить

Социальный вклад — это новая банковская услуга на особых условиях для людей с невысокими доходами, получающих поддержку от государства. Сейчас вкладывать можно не более 50 тысяч рублей. В Совете Федерации считают, что 50 тысяч рублей — мало, и лимит стоит повысить, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, подводя итоги весенней сессии.

«Инициатива разработана нашими коллегами из комитета по бюджету и финансовым рынкам, мы на нашем комитете тоже ее рассматривали, поскольку все-таки это будет поддержка малообеспеченных граждан. Они смогут открывать вклад до 50 тысяч рублей, и проценты по нему будут начисляются по максимальным ставкам», – рассказала Елена Перминова.

По результатам анализа востребованности данной социальной услуги будет вынесено решение по увеличению суммы вклада. Елена Перминова отметила, что сумма в 50 тысяч рублей мала, «но это первый шаг»: «Посмотрим, как будет дальше, и, наверное, будем вносить изменения, чтобы увеличивать эту сумму».