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Общество

Более 1100 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

07.08.2024 16:23|ПсковКомментариев: 0

1126 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 29 июля по 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Изображение от freepik

Показатель заболеваемости составил 19,16 на 10 тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,2%. В городе Пскове зарегистрировано 530 случаев ОРВИ, или 47,1% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 18 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на шесть случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрирован 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у двух детей до 18 лет. Показатель заболеваемости составил 4,08 на 100 тысяч населения.

Внебольничные пневмонии за прошедшую неделю — 72 случая, в том числе у детей до 18 лет – 20, или 27,8%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 60 случаев, или 10,21 на 100 тысяч населения.

Теги: #ОРВИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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