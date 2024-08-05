Общество

Более 32 тысяч самопроверок провели работодатели через сервис «Электронный инспектор» с начала года

Воспользовавшись сервисом «Электронный инспектор», работодатели провели более 32 тысяч самопроверок с начала года. Всего, почти за 10 лет работы сервиса, проведено более 1 млн самопроверок, сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Это один самых популярных сервисов у пользователей портала «Онлайнинспекция.рф». «Электронный инспектор» позволяет работодателям провести внутренний самоконтроль соблюдения трудового законодательства в любое удобное время. В ходе проверки представитель организации заполняет интеллектуальные проверочные листы, которые изменяют последовательность контрольных вопросов в зависимости от предоставляемых ответов.

«Сервис был запущен в 2015 году и является одним из самых востребованных у пользователей "Онлайнинспекция.рф". С начала этого года работодатели провели более 32 тысяч самопроверок. А всего с момента создания сервиса работодатели провели более 1 млн самопроверок», - рассказал начальник управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталий Лосев.

В настоящее время пользователям доступно порядка 200 тематических проверочных листов, охватывающих все правоотношения, регулируемые трудовым законодательством, в том числе вопросы охраны труда. После прохождения самопроверки система выдаёт заключение об отсутствии или наличии нарушений, правовое обоснование, инструкции по устранению выявленных нарушений.

«"Электронный инспектор" - это удобный и действенный профилактический инструмент, который позволяет осуществлять внутренний контроль соблюдения трудового законодательства на предприятии», - добавил Виталий Лосев.