Ирина Толмачева: Аграрные классы показывают детям современные возможности сельского хозяйства

Аграрные классы могут помочь влюбить детей в сельское хозяйство и показать его современные возможности. Такое мнение депутат Законодательного Собрания Псковской области, генеральный директор ООО «Псковагроинвест» Ирина Толмачева высказала в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Вообще в сельском хозяйстве ничего быстрого нет. Мы не торопимся. Мы понимаем, что это работа в долгую. И сегодня у нас две школы (Стремуткинская и Москвинская школы имеют аграрные классы - ред.) в Псковском округе. Но мы планируем распространить этот опыт, эту работу на другие школы, где мы осуществляем хозяйственную деятельность - в Порхове и в Пыталовском округе. Там сейчас построена новая школа в деревне Линово. Я считаю, что эту работу необходимо делать не только для нас, но и для детей», - сказала Ирина Толмачева.

Депутат считает своей задачей показать и познакомить школьников с аграрной отраслью. «Сельское хозяйство - это не просто трактора и поля. На сегодня это роботизированное оборудование, информационные технологии, биоинженерия, генетика. Поэтому можно погрузить детей в эту отрасль для того, чтобы ознакомить со всеми ее возможностями, чтобы они полюбили сельское хозяйство и захотели пойти туда работать», - заключила гостья студии.

Напомним, проект «Аграрные классы» призван помочь школьникам освоить востребованные агропрофессии, понять специфику сельскохозяйственной деятельности и подготовиться к успешному трудоустройству в регионе.